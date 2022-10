Matthieu Delormeau : un ancien de Secret Story balance « Il avait des propos très limites » (VIDÉO)

5 ( 5 )

Bad buzz en cette fin de semaine pour Matthieu Delormeau, chroniqueur de « Touche pas à mon poste » depuis maintenant plusieurs années et anciennement animateur du « Mag » sur NRJ 12. Thomas Vitiello, ancien candidat de la télé-réalité de TF1 « Secret Story », que l’on a connu sous le surnom de Josiane aux côtés de Benoit Dubois, balance sur Matthieu Delormeau et l’accuse d’avoir tenu des propos « très limites ».







Thomas affirme que c’est Matthieu Delormeau qui aurait tout fait pour briser son amitié avec Benoit.







« Matthieu Delormeau et moi ça n’a jamais été une grande histoire d’amour. Loin de là. Il m’a toujours un peu mis de côté et il a pris Benoît sous son aile. Ils étaient très proches à un moment. (…) Il a dit à Benoît, concrètement, sépare toi d’elle, ne reste pas avec ce ‘travelo’, il a dit ‘qu’est-ce que tu fais avec elle, pourquoi tu es avec elle, tu vois pas qu’elle te tire vers le bas, regarde, toi, tu es magnifique. Fais ton truc de ton côté et elle laisse là de côté parce que c’est une travelotte, elle ne va rien faire. » a expliqué Thomas Vitiello à Sam Zirah.

« Moi, j’entendais beaucoup Matthieu dire des choses sur moi qui étaient vraiment pas sympa du tout à l’époque du Mag, il avait des propos sur mon poids, sur pleins de choses qui étaient très limites » a poursuivi Thomas.



L’ancien candidat de Secret Story, qui avait fait un spectacle avec Benoit, va encore plus loin en affirmant que Matthieu Delormeau est quelqu’un de « méchant » : « Je ne l’aime pas, je ne peux pas me le voir. Je trouve que c’est une personne qui est imbue d’elle-même. Il est méchant, il est très méchant. C’est quelqu’un de pas gentil, de pas sympa et qui se croit tout permis, qui pense savoir tout sur tout le monde, qu’il a toujours raison mais non. »

VIDEO Thomas Vitiello balance sur Matthieu Delormeau

