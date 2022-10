Plus belle la vie spoiler : Léo va-t-il partir avec Agathe ? (vidéo PBLV épisode n°4638)

5 ( 2 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Léo va-t-il finalement quitter Marseille et partir démarrer une nouvelle vie avec Agathe dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie ? La semaine prochaine, Agathe va proposer à Léo de partir tous les deux…







En effet, dans l’épisode de jeudi prochain, alors qu’Agathe prend de gros risques auprès de Pavel pour retrouver Luna et se racheter auprès de la justice, elle est terrifiée…

Plus belle la vie spoiler Léo face à un choix

Face au danger, Agathe propose à Léo qu’ils s’en aillent tous les deux. Léo ne sait pas quoi penser, il craint qu’Agathe ne soit pas amoureuse et qu’elle ait juste besoin de lui… Que va-t-il décider ?



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4638 du 13 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

