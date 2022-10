5 ( 2 )

Sept à huit du 16 octobre 2022, sommaire et reportages – Demain et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Sept à huit du 16 octobre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Voyantes, mediums, sur les réseaux sociaux. Quelle clientèle et quels risques face à ce nouveau business lucratif ?



Dans « 7 à 8 »

🔵 Attentes interminables, système D et recours au marché noir. Des millions d’automobilistes impactés par le blocage des raffineries.

🔵 Document sur le quotidien des juges pour enfants. Face aux magistrats, des adolescents au parcours chaotiques et des parents désinvestis voir récalcitrants.

🔵 Et en exclusivité l’actrice Emmanuelle Seigner s’exprime sur les accusations de viol contre son mari, Roman Polanski, dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 16 octobre 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

