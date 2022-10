5 ( 1 )

Sept à huit du 9 octobre 2022, sommaire et reportages – Demain dimanche et comme chaque semaine, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h15 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d’information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Sept à huit du 9 octobre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Il a quitté la scène mais son nom rempli encore les salles. Le filon Jean-Jacques Goldman et la ferveur intacte de ses fans.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Leur maison est squattée et ils sont à bout de nerfs. Un désarroi dont certains ont fait un business, se proposant de chasser les intrus.

🔵 Plus de 80 morts, des centaines d’arrestations, document en Iran avec ces femmes prêtes à tout pour protester contre le port du voile.

🔵 Et Sanaa, finaliste de The Voice Kids. Atteinte d’une maladie génétique rare, elle raconte à Audrey Crespo-Mara comment le chant la libère.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 9 octobre 2022.

Pour les découvrir rendez-vous demain soir à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

