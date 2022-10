Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 20 octobre

5 ( 3 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 20 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mercredi au château.







Les élèves se réveillent en ce jour de nominations, Julien a la pression. Il craint d’être nommé… Au confessionnal, il avoue qu’il stresse. Côté filles, on peut dire qu’Enola est détendue : elle propose aux autres de s’épiler la moustache avec elle ! Une conversation surréaliste.

Le prof de sport arrive au château pour son cours. Plusieurs élèves sont en retard, le prof de sport s’annonce qu’il comptabilise le temps de retard et qu’en contrepartie ils vont faire 33 burpees ! Tout le monde râle sur Amisse qui est en retard. Ils enchainent sur un cours épuisant.







Place ensuite au cours de chant avec Adeline. Ils font du rap, et à la fin, Adeline prend Carla toute seule pour travailler ses faussetés des évaluations. Elle lui donne des conseils et la fait travailler. Carla est ravie et la remercie.



Pendant le repas de midi, Julien se dit bluffé par Anisha. Ahcène se confie à Léa, il pense qu’il va être nommé et il a peur de partir. Léa positive, dans tous les cas ils ont encore de bons moments à passer au château.

Michael Goldman arrive au château pour leur annoncer les noms des nommés de la semaine. Il annonce les noms des trois moins bons : Amisse, Ahcène et Julien. Il explique ensuite qu’un élève sera sauvé par le public et le second sera sauvé par les autres élèves. Pour Amisse, Michael Goldman explique qu’artistiquement elle a été moins bonne. Pour Ahcene, il ne sait pas qui il est vraiment. Et concernant Julien, c’est un peu pareil.

Le tableau des évaluations est disponible dans la salle de danse. Ils vont le voir, Enola est déçue des commentaires sur son évaluation.

Marlène et Lucie arrivent avec l’annonce des chansons pour le prime :

– Amir chantera « Rétine » avec Léa

– Julien Clerc chantera un medley avec Louis, Paola et Anisha

– Carla chantera avec Adé sa chanson « Tout savoir »

– Juliette Armanet chantera avec Chris « Dernier jour de disco »

– Tiana et Cenzo vont chanter « La Kiffance » avec Naps

– Lewis Capaldi chantera avec Anisha

– Louis et Énola seront en duo sur « Un roman d’amitié » de Elsa & Glenn Medeiros

– Anisha, Léa et Enola reprendront « I’ll Never Love Again » de Lady Gaga dans « A star is born »

– Cenzo, Stan et Chris reprendront en trio « Can’t stop the feeling » de Justin Timberlake

Et Carla fera un tableau chorégraphié sur « Moi lolita » d’Alizée. Yanis lui a imaginé un tableau.

Les nominés passent tour à tour dans le bureau de Michael Goldman. Amisse pense que c’est à cause de sa version de la chanson aux évaluations. Il lui confirme. Sur le prime elle a le choix entre « Tu t’en iras de La Zarra, et « Rolling in the deep » d’Adele.

Place ensuite au cours d’expression scénique. Après le cours, Julien s’est isolé et s’est mis à pleurer dans le parc. Il passe ensuite dans le bureau du directeur. Il se dit complètement dans sa vie. Michael Goldman lui dit qu’il chante très bien et lui demande de se ressaisir.

Carla retrouve Yanis pour préparer le tableau, en talons. Elle est ravie mais aussi hyper stressée. Pendant ce temps là, les autres répètent les musiques du prime.

Ahcène rejoint à son tour le directeur. Il n’est pas étonné et se doutait qu’il allait être nommé. Le directeur trouve qu’il se cache. Il lui donne le choix entre deux titres de Queen pour le prime.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 20 octobre

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy et les réactions suite aux nominations. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

