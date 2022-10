Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 28 octobre

5 ( 4 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 28 octobre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de jeudi au château. Ça commence avec un cours de théâtre. Les élèves se lâchent, Ahcène avoue que ça lui fait du bien.







Ils enchainent avec des répétitions des chansons du prime avec Marlène et Lucie. Dans la cuisine, Enola dit à Julien qu’elle ne veut pas qu’il parte « même s’il fout rien ». Julien prend mal cette critique, il dit que c’est sa façon de faire et qu’il bosse. Chris retrouve Stan dans le parc, il est nostalgique et s’inquiète de ce qui l’attend s’il sort samedi soir. Chris essaie de le rebooster.







Le groupe Hyphen Hyphen vient à la rencontre des élèves au château. Des élèves vont accompagner leur prestation au tambour sur le prime. Ils sont là pour choisir qui.

Moment de détente et de rigolade pour les élèves. Arrivent ensuite Yanis et son assistante, qui viennent faire répéter les filles. Elles auront une chorégraphie toutes ensemble samedi soir. Léa galère et Yanis lui fait remarquer.



Les quatre nommés rejoignent Laure au théâtre. Elle donne des conseils de prononciations à Cenzo. Ahcène est déterminé à tout donner pour rester. Lucie le conseille et elle dit aux nommés de se donner à fond pour ne rien regretter.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 28 octobre

