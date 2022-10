Un si grand soleil du 20 octobre : Damien retrouvé mort (résumé épisode 1001 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 20 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1001 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 20 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elise se réveille sur le canapé. Sofia lui demande où elle était cette nuit… Elle ment en disant avoir bu des verres avec des collègues dans un bar. Sofia lui reproche de l’avoir plantée et s’occuper de leur fille seule. Elise se dit désolée pour tout. Sofia lui explique qu’elle n’a pas signé pour ça, elles sont dans le cliché du couple qui ne se supporte plus. Elise dit que c’est sa faute et promet de faire des efforts.

Eve appelle Damien, il est inconscient, une bouteille à la main. Elle s’inquiète, Mo lui dit d’arrêter de l’appeler. Mais Eve ne compte pas le laisser tomber, Mo ne comprend pas. Eve ne comprend pas cet acharnement, elle trouve ça dégueulasse.



Florent veut parler à Thaïs. Il lui dit qu’il a eu son père au téléphone, il ne va pas bien. Thaïs est remontée, elle affirme qu’il lui a pourri la vie. Florent prend sa défense en tant que père. Elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner.

Ludo a préparé le petit dej pour Jade, mais elle n’a pas faim et s’en va le ventre vide. Elle n’a toujours rien dit à Ludo sur l’agression et appelle Julie. Elle ne veut pas aller voir la police mais elle veut régler son compte à Casile à sa façon ! Julie s’inquiète.

Chez L Cosmétiques, Jade interroge Bertier sur Casile. C’est un ami depuis longtemps.

Au commissariat, Alex remarque qu’Elise n’est pas dans son assiette. Elle refuse de lui dire et l’envoie balader, Alex rigole.

Damien envoie un sms à Thaïs pour lui dire pardon. Elle l’appelle, il s’insulte tout seul et elle remarque qu’il ne va pas bien du tout. Il est désolé et lui demande de lui pardonner.

Jade se rend chez Casile et détruit tout chez lui ! Casile réalise que son alarme est désactivé et rentre chez lui.

Thaïs est inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Damien. Elle demande à Kira de la couvrir, elle va aller le voir. Kira accepte.

Ludo rentre, Jade lui a préparé un dîner surprise. Elle s’excuse et affirme avoir très envie de prendre un appart avec lui.

Kira frappe chez Damien, qui ne répond pas. Elle l’appelle, elle entend le téléphone sonner. Thaïs ouvre la porte, qui est ouverte. Elle le retrouve mort, pendu !

Un si grand soleil du 20 octobre extrait, Damien est mort

