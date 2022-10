Un si grand soleil spoilers : Fanny a-t-elle tué Damien ? Les résumés jusqu’au 4 novembre 2022

4.2 ( 5 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 4 novembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de découvrir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans trois semaines, on peut vous dire qu’alors que Jade décide de quitter Montpellier et fait ses adieux à Ludo, l’enquête de police sur la mort de Damien avance. Fanny est arrêtée et désormais suspectée d’avoir tué Damien ! Elise, amoureuse de Fanny, va tout faire pour l’innocenter.

Quant à Guilhem, il va se marier ! Et Alix démarrer une nouvelle expo.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 31 octobre au 4 novembre

Lundi 31 octobre 2022, épisode 1007 : Jade a pris une décision radicale. Jusqu’où Ludo sera-t-il prêt à aller pour l’aider ? Parallèlement, la police fait une nouvelle perquisition chez Damien et découvre un nouvel élément qui pourrait bien changer le cours de l’enquête. serait-il souhaitable ?

Mardi 1er novembre 2022, épisode 1008 : Jade et Ludo se font leurs adieux. Bertier reste intrigué par les propos mystérieux de Jade sur Casile. Pendant ce temps, l’enquête sur la mort de Damien prend une nouvelle tournure…

Mercredi 2 novembre 2022, épisode 1009 : Fanny est arrêtée mais clame son innocence. Elise la croira-t-telle ? De son côté, Alix lance une nouvelle exposition avec des toiles opportunément retrouvées d’un certain Brénas.

Jeudi 3 novembre 2022, épisode 1010 : Elise reprend l’enquête sur la mort de Damien. Réussira-t-elle à innocenter Fanny ? Marion découvre que c’est sa tante qui paie l’intégralité des frais de son mariage avec Guilhem. Paul, quant à lui, montre son vrai visage à Johanna.

Vendredi 4 novembre 2022, épisode 1011 : L’acharnement d’Elise paie et met la police sur une nouvelle piste. Alix pousse Daniel Brénas à s’épancher sur le passé de son père, le célèbre peintre. Sauf que Marc découvre que certains détails du récit sont faux. Les toiles authentifiées par Daniel le seraient-elles donc aussi ?



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

