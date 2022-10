Un si grand soleil du 7 octobre : Ulysse est grillé (résumé épisode 993 en avance)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 7 octobre, spoiler résumé de l’épisode 993 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 7 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Kira et Lili parlent de l’anniversaire surprise de Louis. Lili continue d’inviter des gens sans demander à Kira, elle ne lui dit pas combien ils seront, Kira s’inquiète. Thaïs arrive et semble ne pas aller bien… Elle lui avoue dans l’oreille qu’elle a couché avec le prof de philo ! Elles en parlent pendant le cours de Eve. Kira lui conseille de laisser tomber, elle pense que c’est un pervers. Eve leur demande de se taire !

Alix appelle Ulysse, elle est ravie et a eu beaucoup de remarques élogieuse sur son travail. Ulysse lui demande une avance, il ne peut pas payer son loyer. Ulysse lui dit qu’il est en galère, mais Alix dit ne pas avoir l’argent. Elle promet de lui verser son pourcentage dès que ce sera le cas.



Sabine parle avec Damien du voyage pédagogique. Thaïs les interrompt, elle veut parler à Damien. Elle est insistante, Sabine hallucine. Damien va la retrouver et lui dit qu’elle est folle. Thaïs le tutoie, Damien lui rappelle qu’ils sont au lycée, il a peur. Il lui dit que c’était une erreur, elle doit l’oublier.

Alix est au resto avec Hélène et Claudine. Elle se félicite du succès de son vernissage. Claudine annonce à Alix qu’il va lui acheter un tableau. Mais elle reçoit un appel de Guilhem, il ne va finalement pas prendre les tableaux sur lequel il a mis des options. Il se fie à la critique publiée ! Malgré les conseils d’Alix, Guilhem renonce à acheter les oeuvres d’Ulysse !

Chez Kira, Lili s’inquiète de l’absence de Louis. Kira attend Thaïs et l’appelle… Elle s’inquiète. Louis sonne à la porte, tout le monde se cache. Louis a la surprise de retrouver tous ses amis et il embrasse Lili, Kira semble mal. Pendant ce temps là, Thaïs est entrain de courir. Elle s’arrête et pleure.

Alix appelle Ulysse, elle a vu la critique et lui conseille de ne pas se laisser abattre. Alix vient trouver Yvon Chaligny et l’accuse d’avoir voulu se venger d’Ulysse ! Elle lui propose de l’argent pour qu’il retire sa critique, il lui rit au nez et s’en va.

Guilhem appelle Elisabeth et lui parle de la critique… Il lui déconseille d’acheter l’oeuvre. Mais Elisabeth s’en fiche, elle adore cette oeuvre et va l’acheter.

Alix vient parler à Claudine au cabinet, elle est très remontée. Elle lui parle de la critique de son ami, elle perd toutes ses ventes ! Elle reproche à Chaligny de se venger d’Ulysse alors qu’il a du talent. Claudine lui parle de la liberté d’expression.

Chez Kira, la fête bat son plein. Kira se fait draguer et finit par accepter de danser. Elle décide juste d’aller mettre des baskets mais dans sa chambre elle trouve Louis au lit avec Lili ! Kira est malheureuse, elle boit beaucoup d’alcool et embrasse un mec.

Damien hésite à écrire à Thaïs qu’il pense à elle mais il efface son message. Il se rend dans un casino…

Un si grand soleil du 7 octobre extrait, Ulysse est grillé

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

