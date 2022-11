Ça commence aujourd’hui du 30 novembre : sommaire et extrait vidéo

5 ( 9 )

Ça commence aujourd'hui du 30 novembre, le sommaire – Faustine Bollaert vous donne rendez-vous ce mercredi après-midi sur France 2 pour deux nouveaux numéro du magazine « Ça commence aujourd'hui ». Découvrez les thèmes des émissions d'aujourd'hui.







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Ça commence aujourd’hui du 30 novembre les sujets traités aujourd’hui

A 13h55 « Le grand amour était sous leurs yeux depuis 60 ans »

Petits amoureux à 5 ans, leurs chemins se sont séparés à l’adolescence. Lydie et Gérard se sont retrouvés 60 ans plus tard et ont enfin pu commencer leur grande histoire d’amour !



Et à 15h05 « A plus de 50 ans, ils ont enfin affirmé leur homosexualité »

Il n’est jamais trop trop tard pour se découvrir, pour s’assumer et pour s’épanouir. Avec ses invités, Faustine parle coming-out, révélation sur le tard, mais aussi d’années de secrets et de mensonges. Des échanges sans tabou et sans jugement.

Retrouvez Faustine Bollaert et ses invités après-midi dans « Ça commence aujourd'hui » dès 13h55 sur France 2.

