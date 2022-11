« Un duo magique pour Noël » : votre téléfilm de Noël ce 30 novembre sur TF1 (histoire et extrait vidéo)

4.6 ( 10 )

« Un duo magique pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce mercredi 30 novembre 2022 – Nouveau téléfilm de Noël cet après-midi sur TF1 mais cette fois il s’agit d’une rediffusion. Il s’intitule « Un duo magique pour Noël ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un duo magique pour Noël » : l’histoire

Averie dirige une pension et mène une vie paisible dans une charmante petite ville. Par le passé, elle était chanteuse et sillonnait le pays de salle de concert en salle de concert avec son petit ami, Jesse. Le duo avait le vent en poupe et une de leurs chansons « It wouldn’t be Christmas » était devenu un tube. Mais fatiguée de cette vie d’itinérance, Averie avait quitté Jesse et avait ouvert la pension « L’épicéa bleu » pendant que Jesse avait continué les tournées. Cette année, c’est là que doivent se dérouler les festivités de Noël de la ville. Jesse est en tournée pendant les fêtes. Sans le savoir, il pose ses valises dans la pension d’Averie. Bloqué par les intempéries, il va l’aider à préparer la pension pour les festivités.

Un duo magique pour Noël, interprètes et personnages

Avec : Chaley Rose (Averie Davis), Rome Flynn (Jesse Collins), Chiara Zanni (Susie), Lane Edwards (Marshall)



Un duo magique pour Noël, la bande-annonce

