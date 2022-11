Coupe du Monde 2022 : suivre Brésil / Serbie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Coupe du Monde 2022, Brésil / Serbie en direct, live et streaming ce jeudi 24 novembre 2022 – Suite et fin du jour 5 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ce jeudi soir. Dans le groupe G, le Brésil entre en compétition et affronte la Serbie.







A suivre à partir de 19h50 sur TF1 et beIN Sports, coup d’envoi à 20h.







Le match se déroulera en direct du Lusail Stadium, à Al Daayen. Invaincu en phase de qualification, les Brésiliens et Neymar partent à la conquête d’une sixième étoile. Premier adversaire, les Serbes avec leur redoutable attaque talentueuse.

Les deux équipes s’étaient déjà affrontées en phase de groupes lors de la Coupe du Monde 2018. Les Sud-Américains s’étaient imposés 2-0

Brésil / Serbie, composition des équipes

Brésil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior



Serbie : Vanja Milinkovic-Savic, Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Stefan Mitrovic, Andrija Zivkovic, Ivan Ilic, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic, Dusan Tadic, Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic

Brésil / Serbie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou sur beIN Sports dès 19h50. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Brésil / Serbie, match de la 5ème journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce jeudi 24 novembre 2022.

