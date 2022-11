Star Academy estimations finale : Louis devant Anisha, Léa et Enola (SONDAGE)

5 ( 11 )

Star Academy estimations finale sondage – Plus que deux jours avant la finale de la Star Academy 2022 ! On vous propose de nouvelles estimations de notre sondage. Qui de Anisha, Enola, Léa ou Louis sera le grand gagnant ?







Publicité





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, Louis est encore et toujours devant avec 32%.







Publicité





Anisha est toujours 2ème et stable avec 29% des votes de notre sondage. Elle est suivie par Léa, en baisse avec désormais 23%. Enola est toujours dernière mais en légère hausse avec 15% des votes de notre sondage.

On vous rappelle que la finale de samedi soir sera divisée en deux partie. Les votes des téléspectateurs permettront dans un premier temps de qualifier les deux premiers pour la dernière partie de la finale, les deux derniers seront éliminés en milieu d’émission. Il faudra ensuite revoter entre les deux derniers finalistes pour désigner le gagnant !



Publicité





Qui sera sacré samedi soir vainqueur de la Star Academy 2022 et gagnera l’album et les 100.000 euros ? Rien n’est joué, c’est à vous de décider et de voter ! Et continuez de nous donner votre avis en votant à notre sondage !

A LIRE AUSSI : Star Academy : Léa, gagnante des évaluations, a eu sa grosse surprise (VIDÉO)

Star Academy estimations, le sondage de la finale

Qui doit gagner ? Anisha Enola Léa Louis Vote

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note