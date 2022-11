Coupe du Monde 2022 : la liste des 25 joueurs sélectionnés en Équipe de France

5 ( 8 )

Ca y est, Didier Deschamps a annoncé ce soir la liste des 25 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, qui débutera dans moins de deux semaines au Qatar. Le sélectionneur des Bleus a choisi le journal de 20h de TF1 pour cette annonce faite il y a quelques minutes.







Publicité





Didier Deschamps a ainsi donné les noms des 25 joueurs sélectionnés.







Publicité





Voici donc la liste des joueurs qui seront au sein de l’Equipe de France de football pour ce Mondial 2022.

Coupe du Monde 2022, la liste des Bleus sélectionnés

Gardiens: Alphonse Areola (West Ham/ANG), Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (Rennes)



Publicité





Défenseurs: Lucas Hernandez (Bayern Munich/ALL), Théo Hernandez (AC Milan/ITA), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool/ANG), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALL), William Saliba (Arsenal/ANG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL), Raphaël Varane (Manchester United/ANG)

Milieux: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Jordan Veretout (OM)

Attaquants: Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich/ALL), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig/ALL)

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 débutera le 20 novembre et s’achèvera le 18 décembre. La France est dans le groupe D et affrontera le Danemark, la Tunisie et l’Australie. Premier match des Bleus le mardi 22 novembre à 20h face à l’Australie.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note