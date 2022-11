Un si grand soleil du 10 novembre : Guilhem a des dettes et ment à Sylvie (résumé épisode 1014 en avance)

4 ( 5 )

Un si grand soleil du 10 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1014 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 10 novembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Au cabinet, Johanna parle à Florent et elle découvre un bouquet de fleurs de Paul. Johanna déchire la carte. Pendant ce temps là, Guilhem est au téléphone, il a de grosses dettes avec l’Ursaaf mais il affirme qu’il aura une grosse rentrée d’argent dans quelques jours. Il raccroche quand Sylvie arrive. Elle prépare leur voyage de noces au Japon.







Publicité





Alix se réjouit d’avoir vendu des tableaux et d’avoir enfin de l’argent sur son compte, elle appelle Laetitia est en pleine forme. Elle lui parle de l’article, Alix ne se laisse pas déstabiliser. Mais au commissariat, Becker annonce à Alex que le procureur a demandé une enquête préliminaire sur les tableaux d’Alix suite à la plainte d’un particulier.



Publicité





Johanna reçoit un nouveau bouquet, elle déchire encore la carte. Guilhem est avec Elisabeth, il semble ailleurs. Il lui parle de son voyage au Japon, il reçoit un sms de son banquier qu’il doit rappeler au plus vite. Il prétexte des messages du traiteur pour le mariage du lendemain et lui dit qu’il file. Il croise Bertier, qui lui dit que Manon est malade. Ils ne savent pas s’ils vont venir. Guilhem compte sur lui pour le faire le maximum pour qu’elle vienne pour faire plaisir à Sylvie.

Alix reçoit un appel de Daniel Brenas, il l’informe qu’il est convoqué chez les flics. Elle le rassure et lui dit de s’en tenir au strict minimum, tout va bien se passer. Alex vient voir Alix à la galerie et lui parle de la plainte… Alix est cash : la police a-t-elle décidé de lui pourrir la vie ?

Johanna reçoit un nouveau bouquet. Ça fait rire Florent. Pendant ce temps, Guilhem appelle Marion pour savoir si elle va mieux. Elle est étonnée avant de se reprendre. Elle lui dit que ça va être compliqué pour venir au mariage, Guilhem lui parle franchement et elle avoue ne pas avoir envie de venir. Il essaie de la convaincre de le faire pour sa tante.

Le procureur vient parler à Cécile de la plainte au sujet de la toile de Brénas. Il lui parle de l’ouverture de l’enquête préliminaire. Cécile ne croit pas du tout que les toiles soient fausses. Le fils de Brénas est interrogé par Alex, il semble mal à l’aise et stressé. Alex lui fait avouer qu’il n’est pas sur à 100% et qu’il a été payé par Alix pour authentifier les toiles. Il appelle Marc pour lui reprocher d’être traité comme un criminel à cause de lui. Marc répond avoir juste fait son travail.

Paul retrouve Johanna, il se dit prêt à tout pour elle et s’excuse encore. Johanna met les points sur les i : elle est indépendante, son boulot prend une grande place et elle n’a besoin de personne. Paul dit que ça lui va et Johanna lui demande de l’emmener dîner.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Sylvie assassinée, les résumés jusqu’au 25 novembre 2022

Un si grand soleil du 10 novembre extrait, Guilhem cache des choses à Sylvie

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note