Coupe du Monde 2022 : suivre Argentine / Mexique en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Coupe du Monde 2022, Argentine / Mexique en direct, live et streaming ce samedi 26 novembre 2022 – Suite et fin du jour 7 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ce samedi soir. Dans le groupe C, l’Argentine affronte le Mexique.







A suivre à partir de 19h50 sur TF1 et beIN Sports, coup d’envoi à 20h.







Le match se déroulera en direct du Lusail Stadium, à Al Daayen. Argentins et Mexicains ont rendez-vous pour un choc qui s’annonce déterminant pour l’avenir des deux pays dans cette compétition. Après sa défaite face à l’Arabie Saoudite , l’Argentine de Messi doit absolument gagner ce soir pour ne pas être éliminée !

Argentine / Mexique, composition des équipes

Argentine : Emiliano Martínez – Nahuel Molina Lucero, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna – Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez / Alexis Mac Allister – Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi



Mexique : Guillermo Ochoa – Jorge Sanchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesus Gallardo – Hector Herrera, Edson Alvarez, Andres Guardado – Hirving Lozano, Alexis Vega, Rogelio Funes Mori

Argentine / Mexique en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou sur beIN Sports dès 19h50. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Argentine / Mexique, match de la 7ème journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce samedi 26 novembre 2022.

