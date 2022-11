Coupe du Monde : Karim Benzema de retour dans l’Équipe de France ? Réponse de Didier Deschamps

5 ( 7 )

Coupe du Monde 2022, Karim Benzema – Alors que l’Équipe de France affrontera la Tunisie demain pour le dernier match en phase de groupes, Didier Deschamps était en conférence de presse ce mardi matin. L’occasion pour les journalistes d’interroger le Sélectionneur des Bleus sur un possible retour de Karim Benzema dans cette Coupe du Monde de la FIFA 2022.







Publicité





La rumeur a été lancée hier par les médias espagnols, qui affirmaient que Karim Benzema serait déjà rétabli de sa blessure, survenue à l’entrainement au Qatar avant le premier match de l’Équipe de France. Selon eux, l’attaquant du Real Madrid pourrait revenir dès la semaine prochaine.







Publicité





Mais Didier Deschamps n’a pas la même version et pour lui ce n’est pas d’actualité !

« Ce n’est pas quelque chose qui occupe mon esprit. Je ne sais qui dit quoi et comment… Vous connaissez la situation et le délai pour qu’il se rétablisse. J’ai échangé avec Karim après son départ mais je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question… J’ai vingt-quatre joueurs et ce sont eux dont je m’occupe. Je vous laisse en parler, débattre, imaginer… Mais je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien. » a déclaré le sélectionneur des Bleus.



Publicité





Rappelons que l’Équipe de France est déjà qualifiée pour les huitième de finale de cette Coupe du Monde. Elle affrontera la Tunisie demain à 16h pour finir en tête de son groupe.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note