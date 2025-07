Wimbledon 2025 : Jannik Sinner sacré après une finale magistrale face à Carlos Alcaraz

Publicité





L'histoire s'est écrite ce dimanche sur le gazon du Court Central. À 23 ans, Jannik Sinner a remporté son tout premier Wimbledon en dominant Carlos Alcaraz en finale sur le score de 4-6, 6-4, 6-4, 6-3. Le numéro un mondial devient ainsi le premier Italien de l'histoire à s'imposer en simple messieurs dans le temple du tennis britannique.











Après une quinzaine de haut niveau, cette finale très attendue entre les deux meilleurs joueurs du moment a tenu toutes ses promesses. Opposé à Carlos Alcaraz, tenant du titre et bourreau de Sinner à Roland-Garros quelques semaines plus tôt, l’Italien a cette fois pris sa revanche avec une solidité mentale et une maîtrise technique impressionnantes.

Le match avait pourtant commencé de façon idéale pour l’Espagnol. Plus tranchant dans les échanges, Alcaraz empochait la première manche 6-4, profitant de quelques imprécisions de son adversaire. Mais loin de se laisser abattre, Sinner haussait son niveau de jeu dès le début du deuxième set. Plus agressif sur ses mises en jeu, plus lucide dans les moments clés, il remportait les deux sets suivants sur le même score de 6-4, en réalisant à chaque fois le break au bon moment.

Un fait de jeu insolite est venu perturber brièvement la rencontre : un bouchon de champagne, lancé depuis les tribunes, a atterri sur le court en plein point. L’incident, heureusement sans conséquence, a provoqué un court arrêt et un rappel à l’ordre du public par le juge-arbitre. Sinner, imperturbable, n’a pas laissé cet événement lui faire perdre le fil du match.



Dans un quatrième set à sens unique, Sinner a dicté le tempo avec autorité. Son service, impeccable (85 % de points gagnés derrière sa première balle dans le set décisif), a fait la différence face à un Alcaraz en perte de vitesse. L’Italien concluait la rencontre après 3 heures et 15 minutes d’un combat intense, sous une ovation du public londonien conquis.

Avec cette victoire, Sinner décroche son quatrième titre du Grand Chelem après l’US Open 2024 et l’Open d’Australie 2025. Ce succès historique à Wimbledon assoit encore un peu plus sa domination sur le tennis mondial. Il confirme aussi la naissance d’une rivalité flamboyante avec Alcaraz, que beaucoup comparent déjà à celle qui a opposé Federer à Nadal dans les années 2000.

Au-delà de l’exploit personnel, ce triomphe est une fierté nationale pour l’Italie, qui n’avait jamais connu pareille réussite sur le gazon londonien. Dans un sport souvent dominé par les mêmes nations, l’ascension de Sinner incarne un vent de fraîcheur et de renouveau bienvenu.

Le tennis mondial a bel et bien tourné une page. Une nouvelle ère, dominée par les duels entre Sinner et Alcaraz, s’annonce passionnante.