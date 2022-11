Danse avec les Stars du 11 novembre : la finale ce soir, qui sera sacré gagnant ?

5 ( 1 )

Danse avec les Stars du 11 novembre 2022, qui sera sacré gagnant de la saison 2022 ? – Après l’élimination de Thomas Da Costa et Elsa Bois la semaine dernière dans « Danse avec les Stars », ce soir c’est la grande finale et un couple sera sacré vainqueur !







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars du 11 novembre, la finale

Après 11 semaines de compétition éblouissantes, l’heure de la finale a sonné. Pour les trois excellents finalistes – Billy Crawford, Stéphane Legar et Carla Lazzari – c’est un affrontement au sommet ! Ils vont devoir faire vibrer le jury et créér la magie pour espérer remporter le mythique trophée de Danse avec les Stars. Une finale d’un niveau jamais vu pour un show sans précédent.

Danse avec les Stars, les couples finalistes

– Stéphane Legar et Calisson Goasdoué

– Carla Lazzari et Pierre Mauduy

– Billy Crawford et Fauve Hautot



VIDÉO Danse avec les Stars du 11 novembre, la bande-annonce de la finale

Quel couple sera éliminé de « Danse avec les Stars » ce vendredi soir ? Qui ira en finale ?

