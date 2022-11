Plus belle la vie du 15 novembre : Léa sauvée (résumé épisode 4661 en avance)

5 ( 5 )

Plus belle la vie du 15 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4661 en avance – Le clap de fin de votre série « Plus belle la vie » aura lieu dans une semaine et vous vous demandez ce qui vous attend la semaine prochaine ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 15 novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 15 novembre : Léa sauvée par Jean-Paul

Jean-Paul se remémore quand il a annoncé la mort de Samia à Lucie. Sa mémoire lui dit d’arrêter d’être nostalgique et de retrouver Léa. Mais Jean-Paul commence à perdre espoir, il n’a plus de piste et se demande si ce n’est pas déjà trop tard… Samia lui conseille de tout tenter, il n’a plus rien à perdre !

Jean-Paul décide d’aller chez Patrick, il dit la vérité à Babeth sur l’enlèvement de Léa et lui raconte tout ce qu’il sait. Patrick et Jean-Paul vont interroger Alphonsine, la femme de ménage qui a aidé Léa. Elle leur explique avoir fouillé le bureau de Barrault sur demande de Léa. Elle leur parle de la demande de visa de Marcus pour l’Algérie qu’elle a retrouvé… Jean-Paul comprend que c’est Barrault qui a fait tuer Samia !

Tout le Mistral se mobilise alors pour retrouver Léa ! Babeth demande à Luna de suivre Barrault, Thomas les rejoint. Jean-Paul et Patrick leur disent tout.

Barrault finit par les mener à Léa. Jean-Paul tire sur Marcus et sauve Léa ! Ils se retrouvent et s’embrassent, sous le regard du fantôme de Samia.

Plus belle la vie du 15 novembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

