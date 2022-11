Demain nous appartient du 11 novembre : Anna suit Karim (résumé + vidéo épisode 1315 en avance)

5 ( 6 )

Demain nous appartient du 11 novembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1315 de DNA – Après sa découverte de la veille, Anna décide de suivre Karim ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Elle va découvrir qu’il retrouve une femme et la prend dans ses bras… Est-ce Romy ?







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 11 novembre – résumé de l’épisode 1315

Depuis la disparition de Romy, Rayan, le neveu de Karim, loge chez lui le temps que tout s’arrange. Mais, son père, Malik, le harcèle d’appels. Il ne sait pas que son fils est à Sète…

Pour le plus grand bonheur de Roxane et Sara, de retour dans leur appartement, Bart a retrouvé les meubles qui avaient été volés. Mais, cette commode semble renfermer un secret…

Martin et Lisa se rapprochent enfin de la vérité. Georges accepte une mission à contrecœur. Et au mas, le plan d’Emma échoue.



Demain nous appartient du 11 novembre – vidéo extrait de l’épisode

