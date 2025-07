Iga Swiatek remporte Wimbledon 2025

Publicité





Iga Swiatek a écrit une nouvelle page de l’histoire du tennis ce samedi à Wimbledon. La Polonaise de 24 ans a remporté son tout premier titre sur le gazon londonien en infligeant une correction à l’Américaine Amanda Anisimova : 6-0, 6-0, en à peine 57 minutes.











Ce triomphe marque le sixième titre du Grand Chelem d’Iga Swiatek, déjà quadruple championne à Roland-Garros et lauréate de l’US Open. Mais c’est la première fois qu’elle s’impose sur gazon, la surface qui lui résistait jusque-là. Elle devient ainsi la première joueuse polonaise de l’histoire à remporter Wimbledon et rejoint le cercle très fermé des championnes ayant triomphé sur les trois surfaces majeures : terre battue, dur et gazon.

Le score est sans appel. Ce « double bagel » — une expression utilisée dans le monde du tennis pour désigner un score de 6-0, 6-0 — est un événement rarissime, surtout en finale d’un Grand Chelem. Il faut remonter à 1911 pour retrouver une telle correction en finale à Wimbledon. Et seule Steffi Graf, à Roland-Garros en 1988, avait réussi un tel exploit en finale à l’ère Open.

Swiatek, tête de série n°8, a littéralement étouffé Anisimova, qui disputait sa première finale majeure. La Polonaise n’a eu besoin que de 10 coups gagnants, tant son emprise sur le jeu était totale. Anisimova, complètement dépassée, a commis 28 fautes directes et n’a remporté que 24 points sur l’ensemble du match.



Si Swiatek n’avait jamais dépassé les quarts de finale à Wimbledon auparavant, elle a montré cette année une grande progression sur gazon, enchaînant les victoires avec une assurance impressionnante. Cette victoire lui permet de consolider encore davantage sa place parmi les plus grandes joueuses de sa génération.

À l’issue de la rencontre, Swiatek a reçu son trophée des mains de la princesse de Galles, Kate Middleton, de retour dans la Royal Box après une longue convalescence.