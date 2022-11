Demain nous appartient : une actrice connue intègre le casting

4.5 ( 8 )

Alors que votre série quotidienne « Demain nous appartient » ne reviendra sur votre petit écran qu’après la Coupe du Monde de foot, c’est une actrice connue qui rejoint le casting. En effet, TF1 a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Valérie Kaprisky.







Elle est actuellement en tournage à Sète avec les autres acteurs de « Demain nous appartient ».







Valérie Kaprisky arrive dans « Demain nous appartient »

Valérie Kaprisky interprètera le rôle de Muriel FAURE, une femme qui a joué un grand rôle dans la vie de François LEHAUT.

Pourtant il ne la connaît pas, il ne l’a jamais vue. Maitresse de son père il y a 30 ans, elle le poussait à abandonner sa famille pour elle, afin de refaire sa vie.



Depuis le père de François a disparu sans laisser de traces…. Son fils ne l’a plus jamais revu et ce depuis l’âge de 13 ans. Cela a eu une grande influence sur sa vie, se sentant trahi, abandonné, délaissé… Il a grandi seul aux côtés de sa mère, qui ressassait son malheur.

Et si Muriel était responsable de cette disparition ? Mais a-t-il réellement disparu ? L’hypothèse la plus probable serait qu’il ait été assassiné à l’époque et Muriel, amoureuse passionnée, pourrait être la coupable…. L’aurait-elle tué, faute de pouvoir le convaincre de partir avec elle ? Tensions, émotions, romance, amour et passion seront une nouvelle fois au cœur de la saga quotidienne !

Une arche à découvrir dès la fin janvier sur TF1 et actuellement en tournage

