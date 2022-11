Enquête Exclusive du 13 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 4 )

Enquête Exclusive du 13 novembre 2022, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « USA : la nouvelle conquête de l’Ouest ».







Enquête Exclusive du 13 novembre : votre émission en résumé « USA : la nouvelle conquête de l’Ouest »

À cheval sur le Montana, l’Idaho, le Wyoming, l’Oregon et l’État de Washington, le nord-ouest des É́tats-Unis est le nouvel Eldorado des Américains en quête de grands espaces. Une « terre promise » qui attire ceux qui fuient les grandes villes, le stress urbain, la pollution et l’insécurité. Parmi ces nouveaux colons, beaucoup de nostalgiques de la vieille Amérique. Ici, on aime la vie au grand air, les libertés et la propriété privée. On rejette l’interventionnisme de l’État fédéral et les lois trop contraignantes. On se méfie aussi des mouvements jugés trop libéraux : wokisme, LGBTQ, Black Lives Matter…

Le Grand Nord-Ouest, c’est aussi la terre d’élection de la droite radicale. Des familles d’Américains majoritairement blancs, chrétiens tendance évangé́lique, opposées à l’IVG, aux minorités trop voyantes et farouches défenseurs du port d’armes. Chaque année, des milliers d’entre elles s’installent dans ces paysages de carte postale, souvent vierges, perpétuant ainsi l’esprit des pionniers d’antan qui ont conquis l’Ouest américain il y a cent-cinquante ans. Pour certains, c’est une nouvelle colonie qui se crée.

Tout au long de leur enquête, menée comme un road movie, les journalistes d’Enquête Exclusive ont accompagné l’installation, dans les vastes plaines de l’Idaho, d’une famille venue de San Francisco. Ils sont aussi partis à la rencontre de ces nouveaux colons : Viper, le biker amateur de rock’n’roll et ultra réactionnaire, Brett, l’agent immobilier pro-Trump qui sélectionne ses clients en fonction de leurs idées politiques. Ils ont croisé aussi le pasteur Bradshaw qui prône la guerre sainte, armé lui-même d’une guitare et d’un pistolet, ou encore Ammon Bundy, engagé dans la campagne électorale pour le poste de gouverneur de l’Idaho, alors qu’il a fait deux ans de prison pour rébellion armée contre le FBI.

Certains habitants, déjà installés depuis plusieurs générations, se méfient de cette colonisation ultra réactionnaire. C’est le cas de Jennifer, éleveuse et propriétaire d’un ranch, qui soutient la communauté gay au nom de la liberté et du premier amendement de la constitution américaine. C’est le cas aussi du shérif de Spokane, ville de l’État de Washington, qui déploie tous ses efforts pour débusquer ces nouveaux arrivants qui s’organisent en milices armées anti-noirs ou anti-gays.

Enquête au cœur de cette nouvelle conquête de l’Ouest.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.

