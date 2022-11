Enquête Exclusive du 6 novembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 7 )

Enquête Exclusive du 6 novembre 2022, le sommaire Ce dimanche et comme chaque semaine, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Namibie : l’incroyable Far West africain ».







Enquête Exclusive du 6 novembre : votre émission en résumé « Namibie : l’incroyable Far West africain »

Au cœur de l’Afrique australe, bordée par l’océan Atlantique, la Namibie est l’un des plus beaux paradis terrestres de notre planète. Des plages majestueuses, des plaines luxuriantes, des déserts uniques au monde et d’exceptionnelles richesses naturelles avec ses diamants, son or et son uranium. Ce pays attire les convoitises du monde entier depuis plus d’un siècle.

Ce sont les colons allemands qui ont commencé au début du XXe siècle. Des villes entières ont été bâties dans le style bavarois, en plein désert. On y parle allemand et on y déguste, dans les pâtisseries, forêts noires, tartes lizentortes et apfelstrudels.

Les colonisateurs allemands s’étaient appropriés le pays et ses richesses, au prix d’un épouvantable génocide qu’Angela Merkel a récemment reconnu. Mais leurs descendants, à peine 6% de la population, possèdent encore 70% des terres. Le mouvement des sans-terre, le « Landless people mouvement », multiplie les actions pour se les réapproprier, souvent par la force. Étonnamment, les survivants africains des massacres, les Herreros, s’habillent toujours à l’allemande, par 40 ou 45 degrés à l’ombre. Même lorsqu’il s’agit de défendre leurs droits face à leurs anciens colonisateurs.

La Namibie, l’un des pays plus riches d’Afrique, est aussi l’un des plus inégalitaires du monde. Aujourd’hui, les Chinois et les Nord-Coréens contrôlent des pans entiers de l’économie du pays, notamment les grands chantiers et les travaux publics. En plus, les conditions de travail, avec des salaires misérables, font scandale. Un traitement contre lequel les ouvriers africains s’élèvent désormais avec virulence.

Ce pays est aussi l’un des champions du monde du braconnage. Sa nature à couper le souffle abrite les plus belles espèces d’animaux sauvages, dont 90% de la population mondiale de rhinocéros. Pour lutter contre les braconniers et les trafiquants, les propriétaires de réserves font appel à des mercenaires. Parmi eux, un Français, ancien des forces spéciales, qui forme des garde-chasses pour affronter les braconniers, armes à la main.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.

