Rolex Paris Masters : suivre la finale Djokovic / Rune en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Rolex Paris Masters la finale – Djokovic / Rune en direct, live et streaming, c’est ce dimanche 6 novembre 2022 sur Eurosport ! Après sa victoire en 3 sets face à Stefanos Tsitsipas hier en demi-finale du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic affronte le danois Holger Rune pour un 7ème titre.







Un match à suivre cet après-midi, à partir de 15h, en exclusivité sur Eurosport.







Novak Djokovic, tenant du titre, remportera-t-il son 7ème titre au Rolex Paris Masters ce dimanche après-midi ? Ou Holger Rune, 19 ans, remportera-t-il son quatrième titre de la saison ?

Rolex Paris Masters la finale Djokovic / Rune en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison et que vous êtes motivé pour vous coucher tard, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à 15h.



Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Djokovic / Rune, finale du tournoi de tennis du Rolex Paris Masters, un match à suivre cet après-midi sur Eurosport.

