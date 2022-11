Envoyé Spécial du 3 novembre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

5 ( 5 )

Envoyé Spécial du 3 novembre 2022







Envoyé Spécial du 3 novembre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 MA VIE SANS PÉTROLE

Des stations-services désaffectées. Des voitures essence envoyées à la casse par millions. En 2050, quelle sera notre vie sans pétrole ? Pour respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, quelle sera notre vie quotidienne ? Comment nous déplacerons-nous ? Que mangera-t-on ? Les voitures seront-elles toutes électriques ? Les cargos seront-ils à voile ? Les avions à hydrogène ? Retour à l’âge des cavernes ? Monde nouveau ? Quel futur nous promettent les scientifiques comme Jean-Marc Jancovici, cet ingénieur spécialiste des énergies ? Envoyé Spécial se projette dans cette France sans pétrole qui pourrait arriver plus vite que prévu.

Un reportage d’Agathe Lanté pour CAPA Presse



🔴 LA GUERRE DE L’EAU

Après les rassemblements et débordements de ce week-end à Sainte-Soline, Envoyé Spécial revient sur la guerre de l’eau et les projets controversés de bassines agricoles dans les Deux-Sèvres.

C’est une bataille qui déchire nos campagnes et transforme nos paysages depuis des années, celle des retenues d’eau. Il y en aurait plus de 100 000 en France , de toutes les tailles. Ces réserves géantes sont construites par les agriculteurs pour stocker l’eau et irriguer les champs l’été. Mais, aujourd’hui, elles font l’objet d’un face à face tendu. D’un côté, des agriculteurs qui estiment ces réserves indispensables à la survie de leur exploitation. Face à eux, les défenseurs de l’environnement pour qui il est urgent de préserver et partager cette ressource vitale.

Une enquête d’Alice Gauvin, Éric Maizy et Marielle Krouk

🔴 NEPAL : LES FORCATS DU MONDIAL

Sova rentre au Népal. Il est attendu par sa femme Durga, 25 ans, son fils Siddant, 3 ans et sa belle mère, ouvrier sur les chantiers du Qatar, il n est pas rentré depuis 1 an et demi.

Prem 45 ans, 15 années de Qatar, débarque seul. Père de 5 enfants, charpentier au Qatar et il a bossé sur les stades. Il n est pas rentré depuis 3 ans. Il nous fait visiter sa maison dont il est fier. La plus belle du village.

Si Prem et sa famille ont réussi, pour d’autres l’aventure peut virer au drame…

Ram, 25 ans, a perdu son père, 50 ans, mort au mois de mai dernier d’un arrêt cardiaque alors qu’il était sur un échafaudage. Et il va surement être obligé d’aller bosser au Qatar, même s’il n’en pas envie. Il a engagé une procédure. D’autres survivent mais à quel prix… Indra, 40 ans, est cloué dans un lit après une chute de 20 mètres d’un échafaudage… Il ne survit que grâce à l’aide de sa femme.

Un reportage de Julien Fouchet

🔴 PENSIONS ALIMENTAIRES : LA TRAQUE DES MAUVAIS PAYEURS

C’est un chiffre frappant : un parent divorcé sur trois ne perçoit pas correctement sa pension alimentaire, pourtant décidée par la justice. Dans neuf cas sur dix, les victimes de ces impayés, environ 300 000 personnes, sont des femmes. Souvent dans des situations sociales difficiles.

Pour faire face à cette détresse, les Caisses d’allocations familiales ont désormais la charge de récupérer et reverser ces pensions alimentaires. Ces agents des CAF, en consultant de nombreux fichiers et en passant de nombreux coups de téléphones, essayent de convaincre les mauvais payeurs de régler leur dû.

Mais avec quels résultats ? Des petits villages du Tarn-et-Garonne aux bureaux des agents de la CAF à Toulouse, nous avons mené l’enquête en Occitanie.

Reportage d’Elvire Berahya-Lazarus/ Cat & Cie

