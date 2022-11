Les aventures du jeune Voltaire du 3 novembre : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 4 )

Les aventures du jeune Voltaire du 3 novembre 2022 – Ce soir à la télé, France 3 poursuit les rediffusions de la mini-série « Les aventures du jeune Voltaire ». Au programme ce jeudi, les épisodes 3 et 4.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV.







Les aventures du jeune Voltaire du 3 novembre, vos épisodes

ÉPISODE 3 – COURTISAN OU REBELLE ?

Le complot contre le Régent se retourne contre la duchesse du Maine. Que Voltaire, naïf et vaniteux, manque de se faire tuer par un indicateur de police. Comment sa vie amoureuse se partage entre une comédienne et une riche marquise. La mort touche son ami Génonville… et comment elle vient frôler Voltaire dangereusement. Comment il se remet à l’écriture, revient en grâce à la cour malgré l’hostilité du jeune Louis XV, et comment il risque de tout perdre en défendant une cause et un homme par la même occasion. Ce qu’il advient de Voltaire quand il humilie un noble fat et arrogant.

ÉPISODE 4 – LA LIBERTÉ ET L’EXIL

Comment Voltaire découvre, à ses dépens, ce que vaut l’amitié des grands seigneurs qu’il fréquente et comment il en devient fou de chagrin et de rage. Pour éviter une nouvelle fois la Bastille, il accepte un nouvel exil, et découvre la démocratie anglaise. Comment, de retour à Paris, il devient riche et ne dépend plus du bon vouloir des puissants. Où l’on découvre le chagrin de Voltaire lorsque meurt son amante, la comédienne Adrienne Lecouvreur, et qu’il voit sa dépouille être jetée dans un terrain vague.



Casting

Au casting : Thomas SOLIVERES (Voltaire), Bernard LE COQ (Voltaire plus âgé), Christa THERET (Adrienne Lecouvreur), Eric CARAVACA (Arouet Pere), Hippolyte GIRARDOT (Duc de Sully), Valérie BONNETON (Marquise De Bernieres), Thibault de MONTALEMBERT (Duc d’Orleans / Régent), Constance DOLLE (Mademoiselle Duclos), François MARTHOURET (Cardinal de Fleury)…

« Les aventures du jeune Voltaire », une fresque historique moderne et pleine d’action, qui vous permettra découvrir un jeune Voltaire plein de fougue et sous un angle totalement différent. C’est ce soir sur France 3 et dès maintenant sur France.TV.

