Addict du 3 novembre : vos épisodes inédits ce soir sur TF1

Addict du 3 novembre, vos épisodes inédits ce jeudi soir sur TF1 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite inédite « Addict », avec Cécile Bois, Medi Sadoun et Sagamore Stévenin. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.







A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Addict du 3 novembre, résumés de vos épisodes

Épisode 3 : Grièvement blessé, Bruno est interrogé par les gendarmes. Elodie ne souhaite pas s’engager dans une relation avec lui et préfère se consacrer à Yvan et aux enfants. Lors du mariage d’un couple d’amis, la cérémonie tourne mal. Elodie accumule les problèmes jusqu’à mettre son travail en danger. Encouragée par sa mère, elle part se réfugier un week-end dans un bel endroit, entre plaisir et culpabilité. Mais alors qu’Elodie est injoignable, Chloé, qui a fait une triste découverte, se met en danger…

Épisode 4 : A l’hôpital, la famille Marsais se divise sur les responsabilités autour du drame. Elodie peine à faire la paix avec Yvan et mettre de la distance avec Bruno. Chloé est bouleversée. C’est alors qu’Elodie doit cacher une élève. Une pluie de problèmes professionnels s’abat sur Yvan. Achille enquête sur Bruno. Bruno propose son aide pour cacher la jeune fille. Il multiplie les manipulations. Encouragé par son amie Justine, Achille tend un piège à Bruno…



Personnages et interprètes

Avec : Cécile Bois (Elodie), Sagamore Stévenin (Bruno), Medi Sadoun (Yvan), Cécile Rebboah (Fabienne), Louis Duneton (Achille), Lucie Vagenheim (Chloé), Aurore Clément (Françoise), Lorànt Deutsch (Eric), Mylène Jampanoï (Déborah), Adèle Bloch-Mazier (Justine), Mhamed Arezki (Brahim), …

