Grand Slam : Cyril Féraud explique l’élimination d’Enzo

Grand Slam – Enzo, le plus des champions du Grand Slam de Cyril Féraud, a été éliminé au début du mois après pas moins de quarante participations. Un choc pour les téléspectateurs du jeu de France 3 tant on pensait le candidat indétrônable !







Mais pourquoi Enzo a-t-il chuté ce jour là ? Cyril Féraud est revenu sur cette élimination aujourd’hui dans « Vivement Dimanche ».







« Il s’est fatigué un peu au dernier moment. Je pense que c’est beaucoup de pression, on ne se rend pas compte mais on tourne cinq, six émissions par jour, donc quand tu es champion et que tu arrives au septième tournage de la journée, tu es fatigué, forcément ça va beaucoup moins vite dans ta tête » a expliqué Cyril Féraud.

Une élimination qu’Enzo a vécu comme « un crève-coeur ».



Grand Slam, rappel du classement des meilleurs champions

1 – Enzo 239.500 euros

2- Arthur 158.000 euros

3 – Francis 137.500 euros

4 – Loris 81.000 euros

5 – Benjamin 76.500 euros

