Ici tout commence du 21 novembre : Teyssier s’attaque à Vic (résumé + vidéo épisode 535)

Ici tout commence du 21 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 535 – Teyssier s’attaque à Vic ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il décide de la mettre face à un ultimatum qui pourrait bien lui coûter sa place à l’institut !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 21 novembre – résumé de l’épisode 535

Elle fait son retour à l’Institut après avoir été renvoyée. Élodie revient pour étudier à l’Institut Auguste Armand et appréhende un peu la réaction de ses anciens camarades. Mais heureusement pour elle, elle n’est plus seule, Brice est là pour la soutenir !

Dans les cuisines de l’Institut Auguste Armand, Teyssier s’en prend à Vic. Il lui fait remarquer qu’elle n’est clairement pas au niveau comparé aux autres élèves. Teyssier lui lance un ultimatum : il va la tester sur ses compétences, seule. Si elle échoue, elle quitte l’Institut !

Et de son côté, David s’énerve contre un client.



Ici tout commence du 21 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

