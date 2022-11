Ici tout commence du 29 novembre : Greg manipulé ? (résumé + vidéo épisode 540)

4.2 ( 5 )

Ici tout commence du 29 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 540 – Jude est-il vraiment le mec dangereux que Greg croit dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Ce soir il montre à Eliott ce qu’il a découvert, il est certain qu’il s’agit du téléphone de Jude. Mais le téléphone déverrouillé laissé pile sous le nez de Greg, c’est presque trop facile… Greg serait-il manipulé ?







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 29 novembre – résumé de l’épisode 540

A l’Institut Auguste Armand, les tensions ne s’apaisent pas entre Greg et Eliott. De son côté, Greg a fait une découverte choquante au sujet de Jude… Il y a de la tension en cuisine : cette fois, le torchon brûle. A L’institut, Lisandro veut faire de David une graine de champion.

Entre Clotilde et Joachim, c’est terminé ! Rose prend très à cœur cette histoire et lui demande des explications… Elle le met à la porte !



Ici tout commence du 29 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

