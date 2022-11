Star Academy : Enola répond à la polémique sur le duo avec Nolwenn Leroy

4.3 ( 6 )

La talentueuse Enola a fini sur la deuxième marche de la Star Academy 2022 samedi soir, à l’issue de la grande finale qui a vu le sacre d’Anisha. Mais on peut dire que la jeune femme n’a pas été servie par son duo avec la gagnante de la Star Ac 2, Nolwenn Leroy !







Publicité





En effet, leur duo a fait polémique et suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Et pour cause, Nolwenn a sans conteste pris le dessus et éclipsé Enola. Un grand regret pour les fans de la finaliste, qui jouait la victoire samedi soir.







Publicité





Dans une interview avec Maxime Riou sur Radio Monaco, Enola s’est confiée et a confirmé que Nolwenn n’avait pas respecté le découpage du duo et chanté à sa place !

Quand Maxime Riou lui a demandé si Nolwenn avait chanté sur des parties prévues pour elle, Enola a confirmé : « Tout à fait, il y a une partie du refrain qu’elle a chanté à ma place »



Publicité





Mais la finaliste de la Star Academy 2022 ne lui en veut pas et pense qu’elles se sont mal comprises : « Je pense qu’elle a plus voulu venir à mon secours. Je pense qu’il y a eu un quiproquo. Peut-être qu’elle a cru que j’avais oublié de chanter à ce moment-là. C’est peut-être ce que j’ai fait ressentir,que je ne pensais pas que c’était mon tour, parce que j’avais le micro en bas. »

A LIRE AUSSI : Star Academy : Anisha se confie dans Quotidien (vidéo replay 28 novembre)

VIDÉO Star Academy Enola et Nolwenn Leroy reprennent « Cassé »

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note