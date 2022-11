Ici tout commence du 4 novembre : Teyssier inquiet (résumé + vidéo épisode 524)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 4 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 524 – Teyssier s’inquiète des projets de Ferigno ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, il confie à Constance qu’il est convaincu que Ferigno a un plan et que ce n’est pas pour rien s’il a accepté de financer les nouvelles cuisines et qu’il a demandé à intégrer le conseil d’administration de l’institut…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Louis panique en découvrant la vérité (vidéo épisode du 8 novembre)







Ici tout commence du 4 novembre – résumé de l’épisode 524

La compétition est lancée entre Claire et Louis… Qui remportera le menu des 30 ans ? Clotilde et Emmanuel feront une dégustation à l’aveugle pour déterminer le grand gagnant. Teyssier a des doutes concernant les intentions de Ferigno, le Président de l’Association des Anciens Elèves. Pour lui, c’est un coup monté pour le faire tomber. Comme à son habitude, Teyssier ne compte pas se laisser faire.

De leur côté, Laetitia et Kelly sont plus proches que jamais.



Ici tout commence du 4 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

