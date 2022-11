Téléfilms de Noël : « Il faut sauver la boutique de Noël » ce 23 novembre sur TF1 (histoire et extrait vidéo)

4.3 ( 6 )

« Il faut sauver la boutique de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce mercredi 23 novembre 2022 – TF1 diffuse un nouveau téléfilm de Noël inédit cet après-midi. Il s’intitule « Il faut sauver la boutique de Noël » et est porté par Vanessa Lengies et Jesse Hutch.







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Il faut sauver la boutique de Noël » : l’histoire

Charlie Sawyer est une jeune analyste de données qui travaille pour Big Teddy, une grande chaîne de magasin des jouets. Elle-même dessine secrètement des jouets. Elle a une semaine pour tenter d’empêcher la fermeture de tous les magasins du groupe au bénéfice de la vente en ligne. Sa rencontre avec Grant Leviston, directeur dynamique du magasin 24, bouleverse sa vie.

Il faut sauver la boutique de Noël, interprètes et personnages

Avec : Vanessa Lengies (Charlie Sawyer), Jesse Hutch (Grant), Lara Amersey (Stéphanie), Elena V. Wolfe (Izzy)



Il faut sauver la boutique de Noël, la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

