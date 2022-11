Coupe du Monde 2022 : suivre Allemagne / Japon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

Coupe du Monde 2022, Allemagne / Japon en direct, live et streaming ce mercredi 23 novembre 2022 – Le jour 4 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se poursuit ce mercredi après-midi. Pour le premier match du groupe E, entrée en compétition de l’Allemagne face à Japon.







Publicité





A suivre ce matin à partir de 13h45 sur beIN Sports, coup d’envoi à 14h.







Publicité





Le match se déroulera en direct du Khalifa International Stadium, à Doha. Après deux résultats décevants lors de la Coupe du Monde 2018 et l’Euro 2020, l’Allemagne veut renouer avec son passé glorieux au Qatar et être à la hauteur de sa réputation. Et alors que le groupe est relevé et que pour son second match l’Allemagne devra affronter l’Espagne, il faut absolument gagner aujourd’hui face au Japon.

Allemagne / Japon – Composition des équipes

Allemagne (composition probable) : Manuel Neuer – Christian Günter, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Thilo Kehrer – Joshua Kimmich, Leon Goretzka – Leroy Sané, Jamal Musiala, Serge Gnabry – Kai Havertz



Publicité





Japon (composition probable) : Shuichi Gonda – Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Ko Itakura, Takehiro Tomiyasu – Wataru Endo, Hidemasa Morita – Ritsu Doan, Daichi Kamada, Takumi Minamino – Takuma Asano

Allemagne / Japon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 13h45. Coup d’envoi de la rencontre à 14h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Allemagne / Japon, match de la quatrième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce mercredi 23 novembre 2022.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note