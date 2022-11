« Le sortilège de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 24 novembre sur TF1 (histoire et extrait vidéo)

4.6 ( 9 )

« Le sortilège de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce jeudi 24 novembre 2022 – TF1 diffuse un nouveau téléfilm de Noël inédit cet après-midi. Il s’intitule « Le sortilège de Noël » et est porté par Vanessa Lengies et Jesse Hutch.







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le sortilège de Noël » : l’histoire

Ellie, une jeune créatrice de jeux vidéo à qui tout réussit, rencontre une voyante lors d’une fête de Noël. Celle-ci lui annonce que, pour trouver le grand amour, elle doit se faire pardonner d’avoir « ghosté » ses précédentes relations. Avec l’aide de son collègue Charlie, elle tente de renouer avec ses relations oubliées en espérant qui’ils accepteront de lui pardonner. Mais sa quête l’aidera-t’elle vraiment à trouver le grand amour ?

Le sortilège de Noël, interprètes et personnages

Avec : Annie Clark (Ellie Sanders), Dan Jeannotte (Charlie Brenson), Morgan David Jones (Hunter Sanders), Connie Wang (Caroline Sanders), Brigitte Robinson (Paula Sanders)



Le sortilège de Noël, la bande-annonce

