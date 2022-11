Gros flop d’audience pour le remplaçant de « Plus belle la vie » !

3.2 ( 27 )

Bientôt une semaine que la série « Plus belle la vie » s’est terminée après 18 ans à faire les beaux jours de France 3. Et on peut dire que la décision de France Télévision d’arrêter le feuilleton quotidien est plus que discutable…







Côté audiences, celles de « Plus belle la vie » est toujours plus que respectables alors que désormais, la case horaire est sinistrée !







En effet, France 3 a choisi de remplacer la série par des rediffusions de « Cuisine ouverte ». Echec cuisant puisque la case n’a jamais été aussi basse en terme d’audimat. Mercredi soir, le programme n’a réuni que 745.000 téléspectateurs pour 3,2% de pda.

Pour comparaison, le mercredi précédent à la même heure, l’épisode de « Plus belle la vie » réunissait 2,5 millions de fans pour 11% de pda.



Audiences de « Cuisine ouverte » en remplacement de « Plus belle la vie » :

– lundi 21 novembre 856.000 téléspectateurs / 3,2% de pda

– mardi 22 novembre 426.000 téléspectateurs / 1,6% de pda

– mercredi 23 novembre 745.000 téléspectateurs / 3,2% de pda

