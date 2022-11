Ligue des Champions : suivre Marseille / Tottenham en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Ligue des champions de football 1er novembre 2022 – Marseille / Tottenham en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce soir sur Canal+ Foot et RMC Sport ! C’est déjà la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions ce mardi. Dans le groupe D, l’OM reçoit Tottenham avec l’espoir d’une qualification pour les 8èmes de finale.







Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot et RMC Sport, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Après deux belles victoires face au Sporting, l’Olympique de Marseille s’est raté la semaine dernière avec sa défaite face à Francfort. Il faut battre Tottenham ce soir pour se qualifier pour les huitièmes de finale !

Rappelons qu’au match aller, c’est Tottenham avait remporté la victoire 2/0.

Marseille / Tottenham en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou Canal+ Foot et RMC Sport 1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.



Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Marseille / Tottenham, match de la 6ème journée de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.

