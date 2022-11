Star Academy : les artistes invités du 4ème prime dévoilés

5 ( 7 )

Star Academy, liste des stars invités du 4ème prime du samedi 5 novembre 2022 – Après les départs d’Ahcène et Cenzo samedi dernier dans la Star Academy, le quatrième prime en direct se prépare déjà. Et alors que les élèves évoluent en duos et qu’ils ont passé leurs évaluations ce matin, Marlène et Lucie ont annoncé quels allaient être les artistes présents samedi.







Qui sont les invités de ce prime 4 de la Star Academy 2022 ? Réponse !







Les académiciens de la promo de 2022, non nominés cette semaine, auront la chance de chanter avec Christophe Willem, Pomme, Elodie Frégé, et Slimane. Pas d’artiste international donc cette semaine, et pas de prime spécial Grégory Lemarchal contrairement à la rumeur qui circulait.

Les répétitions et prises de tonalités vont débuter aujourd’hui et c’est demain soir, après l’annonce des deux duos nommés, que les élèves sauront qui chantera avec qui samedi soir.



Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

