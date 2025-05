La finale de la Ligue des Champions, PSG / Inter Milan, c’est ce soir ! (compositions probables)

Publicité





La finale tant attendue de la Ligue des champions 2024-2025 opposera ce samedi 31 mai le Paris Saint-Germain à l’Inter Milan, à l’Allianz Arena de Munich. C’est la première confrontation officielle entre ces deux clubs historiques, chacun aspirant à écrire une nouvelle page de son histoire européenne.











Publicité





🏆 Un duel inédit pour une place dans l’histoire

Le PSG dispute sa deuxième finale de Ligue des champions après celle perdue en 2020 face au Bayern Munich. Sous la houlette de Luis Enrique, le club parisien a éliminé successivement Liverpool, Aston Villa et Arsenal pour atteindre ce stade de la compétition. Une victoire offrirait au PSG son premier sacre européen et compléterait un triplé historique après avoir remporté la Ligue 1 et la Coupe de France cette saison .

De son côté, l’Inter Milan a déjà trois titres en Ligue des Champions. Les Nerazzurri, entraînés par Simone Inzaghi, ont éliminé le Bayern Munich et le FC Barcelone lors des phases à élimination directe. Une victoire leur permettrait de décrocher une quatrième étoile européenne, la dernière datant de 2010.

🔍 Les compositions probables

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi – Vitinha, Ruiz, Neves – Kvarashkelia, Dembélé, Barcola



Publicité





Inter Milan : Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro Martinez

📺 Diffusion et informations pratiques

Date et heure : samedi 31 mai 2025, à 21h00 (heure de Paris)

Stade : Allianz Arena, Munich

Arbitre : István Kovács

Diffusion en France : M6 et Canal+