Star Academy : la liste des duos et chansons du prime de la demi-finale

Star Academy, liste des duos et chansons du prime de la demi-finale du samedi 19 novembre – A deux jours de la demi-finale de la Star Academy, on vous propose de découvrir la liste des titres et duos de cette soirée.







Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana sont nominés cette semaine et deux d’entre eux seront éliminés samedi soir. De son côté, Louis est le premier qualifié pour la grande finale de la semaine prochaine.







Star Academy, la liste des chansons du prime du 19 novembre

Les duos avec les artistes invités

– Clara Luciani chantera « Respire encore » avec Louis

– Vianney chantera avec Chris sur « Call on Me »

– Patrick Bruel sera avec Enola, ils chanteront « Qui a le droit ? »

– Claudio Capeo chantera « Riche » avec Anisha

– Camélia Jordana sera en duo avec Tiana sur « Mistral Gagnant »

– Marc Lavoine chantera avec Léa « J’ai tout oublié »

Les chansons des élèves

– Louis aura un tableau chant et danse chorégraphié par Yanis sur « Born This Way » de Lady Gaga

– Enola, Tiana et Léa reprendront « Il me dit que je suis belle » de Patricia Kaas

– Anisha et Chris chanteront « One » de U2

– Collégiale sur « Une autre histoire » de Gérard Blanc

Liste des chansons à compléter.



Tous les élèves feront une impro théâtre pour la première fois en direct sur ce prime.

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

