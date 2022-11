Star Academy : Louis en finale, Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana nominés (SONDAGE)

5 ( 7 )

Star Academy nominations demi-finale, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la 5ème semaine de la Star Academy promo 2022. Cette semaine, un seul élève a réussi à échapper aux nominations et est qualifié directement pour la finale, il s’agit de Louis !







Michael Goldman, le directeur, était au château ce mercredi après-midi pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Louis est celui qui a récolté la meilleure note à l’issue des évaluations d’hier.







Il a quand même félicité Enola et Tiana, qui n’étaient pas loin. Mais c’est donc 5 académiciens qui sont nominés et donc soumis aux votes du public : Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana.

Samedi soir, seuls les votes des téléspectateurs permettront d’envoyer trois d’entre eux en finale face à Louis. Les deux autres élèves seront éliminés et quitteront le château.



Star Academy, le sondage de la demi-finale

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.

