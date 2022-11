Star Academy : les duos et chansons du 4ème prime dévoilés

5 ( 3 )

Star Academy, liste des duos et chansons du 4ème prime du samedi 5 novembre – A deux jours du prochain prime en direct de la Star Academy, on vous propose de découvrir la liste des titres et duos de ce quatrième prime.







Alors que les duos Léa/Tiana et Carla/Paola sont nommés cette semaine, les autres élèves auront l’honneur de pouvoir chanter avec Christophe Willem, Slimane, Elodie Frégé et Pomme. Et pour la première fois pour des nommés, Carla et Paola auront un tableau de Yanis !







Star Academy, la liste des chansons du prime du 5 novembre

– Christophe Willem chantera « PS Je t’aime » avec Stanislas

– Slimane chantera « Avant toi » avec Anisha

– Elodie Frégé chantera « Fever » avec Enola, sur une chorégraphie de Yanis

– Pomme chantera « Jardin » avec Louis

– Tous les garçons reprendront « J’t’emmene au vent » de Louise Attaque

– Louis et Enola chanteront « The Time of My Life » de Dirty Dancing, sur une chorégraphie de Yanis

– Anisha et Julien chanteront « Histoire éternelle » de La belle et la bête.

– Chris et Stan reprendront « Everybody needs Somebody to love » de The Blues Brothers.

– Julien et Anisha reprendront « Sous le vent » de Garou & Céline Dion.

– Chris et Stan chanteront « A nos actes manqués » de Jean jacques Goldmann, avec une chorégraphie de Yanis.

– Chris chantera « Je serai la » de Slimane

– Julien chantera « Imagine » de John Lennon avec Marlène au piano.

Du côté des nominés, Léa et Tiana reprendront « Quand on a que l’amour » de Jacques Brel. Carla et Paola chanteront et danseront sur « Fever » de Dua Lipa et Angele avec un tableau de Yanis.



Star Academy sondage des nominations de la semaine 3

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

