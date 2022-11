Plus belle la vie du 7 novembre : Ariane prise au piège (résumé épisode 4655 en avance)

5 ( 11 )

Plus belle la vie du 7 novembre spoiler, résumé de l’épisode 4655 en avance – Après Kevin et Patrick, c’est Ariane qui va être prise au piège dans les prochains jours dans votre série de France 3 « Plus belle la vie ». Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous révèle dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 7 novembre 2022.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 7 novembre : Ariane piégée et placée en garde à vue

Ariane arrive auprès de son père après son coup de téléphone. Elle force la porte de la caravane et le retrouve alcoolisé. Ariane en veut à son père de l’avoir appelée pour rien et dérangée en pleine filature. Mais il lui répond qu’il ne se souvient pas l’avoir appelée ! Il lui donne une photo de famille et Ariane s’en va. Mais arrivée à sa voiture, elle ne trouve plus son arme de service ! Ariane entend un coup de feu, et découvre qu’on vient de tirer sur son père. Il a pris de balles, Ariane appelle les secours.

Quand la police arrive, Ariane est à côté du corps de son père. Et c’est son arme de service qui a servi à le tuer ! Ariane est emmenée au commissariat, elle est suspectée d’avoir tué son père !

Xavier Revel vient voir Ariane, il lui annonce que son père est en soins intensifs et que c’est bien son arme qui a servi à tirer. Il lui annonce ensuite que son père est mort.

Jean-Paul vient voir Ariane, qui est en garde à vue. Elle lui assure n’avoir rien fait, il l’a croit et lui promet de l’aider mais lui demande d’être patiente.

Ariane apprend ensuite qu’elle est suspendue. Elle est assignée à résidence avec bracelet électronique. En rentrant chez elle, Ariane découvre que Matthieu est là !

