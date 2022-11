Star Academy : Carla, Paola, Léa et Tiana nominées (SONDAGE)

4.7 ( 17 )

Star Academy nominations semaine 3, sondage – C’est ce soir qu’ont été annoncés les nominés de la 3ème semaine de la Star Academy. Cette semaine, ils sont encore une fois quatre élèves en danger puisque c’est la semaine des duos. Deux duos ont été nommés par les professeurs et sont soumis aux votes du public.







Michael Goldman, le directeur, était au château pour annoncer aux élèves le verdict des professeurs. Cette semaine, à l’issue des évaluations d’hier, ils ont choisi de nominer deux duos : Carla et Paola, et Léa et Tiana.







Les deux duos sont soumis uniquement aux votes des téléspectateurs cette semaine, qui choisiront le binôme sauvé qui rentrera au château. Le deuxième sera éliminé.

Sondage Star Academy nominations, dites nous qui vous voulez voir rester

Quel duo doit rester au château ?

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.

