Star Academy, les évaluations du 22 novembre : la génance d’Anisha et Louis, le mensonge de Léa (résumé complet)

4.2 ( 18 )

Star Academy, les évaluations du 22 novembre 2022 – C’est ce matin qu’avait lieu les ultimes évaluations de la Star Academy 2022. Au programme aujourd’hui pour chaque finaliste : du chant avec la chanson originale écrite par un artiste pour lui, et une impro sur le thème « surprenez-nous ».







Publicité





Anisha ouvre le bal de ces évaluations. Elle chante un titre écrit et composé par Camelia Jordana et Vitaa. Anisha doit ensuite les surprendre en leur montrant quelque chose d’elle qu’ils ne connaissent pas. Elle part sur une impro un peu gênante, elle essaie de faire de l’humour… A la fin elle continue et Laure lui rappelle que c’est fini ! Quand elle revient au château, elle explique aux autres que son but était d’être gênante.







Publicité





Place ensuite à Louis. Il a un blocage de voix pendant sa chanson, écrite et composée par Slimane et Vitaa. Il enchaine avec son impro. Il décide de leur faire un cours de make-up, alors qu’il ne s’est jamais maquillé avant l’émission.

Enola enchaine avec sa chanson écrite par Hoshi. Laure est émue pendant sa prestation. Enola fait ensuite son impro, elle leur demande d’écrire entre 5 et 10 mots avec lesquels elle va devoir improviser. Enola leur confie que l’idée lui ait venue de Soprano hier soir en masterclass. Elle improvise un poème avec les mots écrits par les professeurs. Ils ont l’air emballés !



Publicité





On termine avec Léa et sa chanson « Plus fort » écrite par Vitaa. Place ensuite à son impro. Elle avoue que c’était difficile, elle dit avoir sorti « la carte de joker ». Elle explique aux profs qu’elle fait de la couture depuis qu’elle a 15 ans et leur a ramené une robe qu’elle a cousu quand elle avait 15 ans (les profs semblent y croire mais ceux qui regardent le live savent que c’est un mensonge). Elle a ramené la machine à café du château qu’elle présente comme une machine à coudre. Tout le monde rigole !

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations finale : Louis prend la tête devant Anisha, Léa et Enola en retard (SONDAGE)

Star Academy, le sondage de la finale

Qui doit gagner ? Anisha Enola Léa Louis Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne de la Star Academy. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 18 Aucune note