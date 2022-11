Star Academy estimations finale : Louis prend la tête devant Anisha, Léa et Enola en retard (SONDAGE)

3.9 ( 9 )

Star Academy estimations finale sondage – Nouvelles estimations de notre sondage de la finale de la Star Academy, à J-5 du prime en direct qui verra le sacre du grand gagnant. Le public vote durant toute la semaine afin de désigner le vainqueur de la saison 2022. Rappelons que les finalistes sont Anisha, Enola, Léa et Louis.







Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est désormais Louis qui est en tête avec 35% des votes.







Il a fait une remontée spectaculaire et devance maintenant Anisha, 2ème avec 30% des votes de notre sondage. Léa est 3ème mais loin derrière avec 20% tandis qu’Enola ferme la marche avec seulement 15% des votes de notre sondage !

Qui doit remporter cette finale de la Star Academy 2022 et gagner l’album et les 100.000 euros ? A vous de décider et de voter ! Et continuez de nous donner votre avis en votant à notre sondage !



Star Academy estimations, le sondage de la finale

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne.

