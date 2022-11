Coupe du Monde 2022 : suivre Danemark / Tunisie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Coupe du Monde 2022, Danemark / Tunisie en direct, live et streaming ce mardi 22 novembre 2022 – Le jour 3 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se poursuit ce mardi après-midi. Avant l’entrée en lice de la France ce soir, dans le groupe D cet après-midi le Danemark affronte la Tunisie.







A suivre ce matin à partir de 13h45 sur beIN Sports, coup d’envoi à 14h.







Le match se déroulera en direct du Education City Stadium, à Doha. Les danois pourront compter sur un collectif soudé et galvanisé après la terrible crise cardiaque de Christian Eriksen, qui a failli coûter la vie à la star de Manchester United. Heureusement, le milieu de terrain est de retour dans l’effectif, encore plus fort et prêt à briller.

Danemark / Tunisie – Composition des équipes

Danemark (composition probable) : Schmeichel – Kjaer, Christensen, Maehle, Kristensen – Eriksen, Delaney, Höjbjerg – Dolberg, Skov Olsen, Damsgaard



Tunisie (composition probable) : Dahmen – Bronn, Dräger, Meriah, Talbi, Abdi – Skhiri, Laïdouni, Ben Slimane – Msakni, Jebali

Danemark / Tunisie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 13h45. Coup d’envoi de la rencontre à 14h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Danemark / Tunisie, match de la troisième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce mardi 22 novembre 2022.

