Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 24 novembre

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 24 novembre 2022 – C’est parti pour une nouvelle quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mercredi au château.







La journée commence avec le cours de sport mais les élèves ont prévu de lui préparer un bon petit dej pour esquiver le sport. Louis va lui mettre un mot dans la salle de danse pour qu’il les retrouve dans la cuisine pour une surprise. Joe les rejoint et les remercie d’avoir préparé tout ça pour lui. Il leur raconte son parcours. Tous passent un très bon moment. Et Joe leur fait quand même une demie séance de sport !







Place ensuite au dernier cours de chant avec Adeline. Elle est très émue. Léa pleure, elle est fatiguée et stressée. Adeline est prise par l’émotion et ils font un câlin tous ensemble.

Dernier cours d’expression scénique avec Laure. Et Pierre la rejoint pour finir le cours ensemble. Ils doivent parler avec la voix de leur animal préféré. Pierre et Laure jouent le jeu. Louis bluffe tout le monde en imitant un lion. Et Léa fait rire tout le monde en serpent.



Michael Goldman arrive ensuite au château. Il leur montre une vidéo de Robbie Williams. Les finalistes sont ravis ! Le directeur annonce ensuite que le lendemain soir aura lieu un dîner avec tous les profs. Il donne ensuite le résultat des évaluations : c’est Léa qui remporte le évals, elle est sous le choc. Il explique que 2 personnes ont vraiment cru qu’elle avait fait la robe… Place à la surprise, Léa doit aller au théâtre. Elle retrouve son frère et sa soeur !

Léa fait visiter le château à son frère et sa soeur. Leur père leur a fait des affiches pour chacuns. Ils repartent, Léa est trop contente et ça la rebooste. Lucie et Marlène arrivent alors que Léa répète sa chanson avec Lara Fabian. Tous vont répéter les chansons du prime.

Louis galère avec « La quête » de Brel. Lucie note plusieurs soucis et elle n’est pas contente, elle trouve qu’il ne l’écoute pas. Louis ne connaissait pas la chanson, il ne s’en sent pas capable. Il finit par se ressaisir et se donne à fond.

Enola, Anisha et Léa se donnent eux aussi à fond sur leurs répétitions. Ils veulent tous gagner samedi soir ! Léa passe son tour dernier coup de téléphone au château.

A 21h30, ils ont leur dernier cours de danse avec Yanis. Il décide de leur faire une chorégraphie de folie sur un titre de Britney Spears.

Enola est triste que l’aventure se termine. Elle se met beaucoup de pression et a peur de l’inconnu. Léa essaie de la rassurer.

